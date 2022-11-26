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Roketli saldırının gerçekleştiği Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi

Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı gerçekleştirdiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, okullar 2 gün daha tatil edildi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:10
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Roketli saldırının gerçekleştiği Gaziantep Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi

Roketli saldırının gerçekleştiği Karkamış'ta okullar 2 gün daha tatil edildi
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Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 tır ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.

Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca eğitime ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.

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