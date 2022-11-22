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Terör saldırısında katledilen 5 yaşındaki Hasan toprağa verildi

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensupları tarafından Suriye'nin kuzeyinden yapılan roket saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın cenazesi, toprağa verildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:06
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Gaziantep Karkamış'taki terör saldırısında katledilen 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurlandı

Terör saldırısında katledilen 5 yaşındaki Hasan toprağa verildi
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Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil Mahallesi'ne getirildi. Bu sırada Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Mahalle meydanında Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınan küçük çocuğun naaşı, tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Karanfil Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Hasan Karataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, Mahir Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Karkamış ilçe merkezindeki Okul Caddesi'nde yer alan 3 katlı evin 2. katına terör örgütü tarafından dün atılan roket-havanın isabet etmesi sonucu 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.

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