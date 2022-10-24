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Hande Erçel ile Kerem Bürsin’i hayranları görüntüledi

"Sen Çal Kapımı" dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrıldıktan 8 ay sonra hayranları tarafından görüntülendi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 13:57
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8 ay önce ayrılmışlardı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin birlikte görüntülendi

Hande Erçel ile Kerem Bürsin’i hayranları görüntüledi
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'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz mart ayında yollarını ayırmıştı.

İkilinin, iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü.

Bugün ise bomba bir iddia ortaya atıldı.

'BİRLİKTE GÖRÜLDÜLER' İDDİASI

Gazeteci Bilal Özcan’ın iddiasına göre; Erçel ve Bursin dün sabah saatlerinde  İstanbul Beykoz’da Acarloft Starbucks’ta görüldü. Kafeye çok samimi bir şekilde giren ikili, kahve alıp çıktılar.

"HANDE İLE KONUŞTUM"

Öte yandan, Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bürsin, "Tabii ki Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" açıklamasını yapmıştı.


 

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