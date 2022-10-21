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Hande Erçel yeni akıma uydu. Paylaştığı fotoğrafta adeta yok gibi

Güneşin Kızları adlı diziyle adını duyuran Hande Erçel, o zamandan bu yana kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğu dışında özel hayatı da merak edilen Hande Erçel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim halinde kalıyor. Erçel ayrıca paylaşımlarıyla yeni akımları da yakından takip ettiğini gösteriyor.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 19:13
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Hande Erçel yeni akıma uydu. Paylaştığı fotoğrafta adeta yok gibi
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2015 yılında Miss Cilivalition of the Word yarışmasında ikinci olarak adını duyurdu. Çılgın Dershane Üniversite'de filminde rol alan Erçel adını Güneşin Kızları dizisi ile duyurdu. 

Sen Çal Kapımı dizisindeki rolüyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, bir dönem Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in başrolü paylaştığı Çalıkuşu dizisinde rol aldı. 

TAKİPÇİLERİYLE OLAN PAYLAŞIMLARINDA AKIMLARI YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR

Son döneme yeni bir akım damgasını vurdu. Kaş ağartma, kaşların rengini tamamen kaldırma, kaş aydınlatması gibi anlamlara gelen 'Eyebrow bleaching' akımı hem TikTok'ta hem de ünlüler arasında moda. Yok gibi kaşlara sahip olan ünlüler son halleriyle dikkat çekerken akıma son dönemde ekrandan uzak olan oyuncu Hande Erçel de katıldı. Erçel sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Hande Erçel yok gibi kaşlarıyla bir selfie çekip paylaşınca sosyal medya ikiye bölündü. İşte Erçel'in o görüntüsü...

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