Kerem Bürsin'den Hande Erçel açıklaması. Kafaları karıştırdı

'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başlamıştı.2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz mart ayında ise ayrılmıştı.

İkilinin, iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü.

HAYRANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Bütün bu yaşananların ardından Erçel ve Bursin, pazar sabah saatlerinde İstanbul Beykoz’da Acarloft Starbucks’ta görüldü. Kafeye çok samimi bir şekilde giren ikili, kahve alıp çıktılar. İkiliyi burada hayranları görüntüledi.

KAFA KARIŞTIRAN CEVAP

Bu iddia sonrası ilk açıklama Kerem Bürsin'den geldi. Önceki gün bir etkinlikte görüntülenen Bürsin, "Hande Erçel ile barıştınız mı?" sorusuna, "Şu an o konuya hiç girmeyelim" cevabını verdi. Bürsin'in bu açıklaması, "İlişkilerine bir şans daha vermişler" şeklinde yorumlandı.

"HANDE İLE KONUŞTUM"

Öte yandan, Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bürsin, "Tabii ki Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" açıklamasını yapmıştı.