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Ronaldo'nun sırrı ortaya çıktı

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da oynamayı neden kabul ettiği ortaya çıktı

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 07:38
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Ronaldo Al Nassr'a neden imza attı

Ronaldo'nun sırrı ortaya çıktı
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Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına imza atmasının yankısı sürüyor.

Ronaldo'nun 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı, yıllık 200 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.

Ronaldo'nun neden Avrupa futbolunda kalma yerine Suudi Arabistan'a gittiği de araştırılırken, İspanya'nın Marca gazetesi yeni bir iddia ortaya attı.

Gazeteye göre Ronaldo Avrupa'da kalmak istedi. Ancak kendisini isteyen çıkmadı.

Haberde Ronaldo'nun imza atmadan önce yaşadıkları da anlatıldı. Buna göre Ronaldo imza atana kadar Real Madrid'den telefon beklediği de öne sürüldü. Yine habere göre Real Madrid'ten telefon gelseydi Ronaldo imza atmadan İspanya'ya dönecekti. Ancak telefon gelmedi ve Ronaldo imzayı attı.

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