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  • Ronaldo gitti Al Nassr karıştı. 7 numaralı formayı giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi fesh edildi

Ronaldo gitti Al Nassr karıştı. 7 numaralı formayı giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi fesh edildi

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun rekor ücretle Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olmasının yankıları sürüyor.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 19:18
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7 numaralı formayı giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi fesh edildi. Ronaldo gitti Al Nassr karıştı

Ronaldo gitti Al Nassr karıştı. 7 numaralı formayı giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi fesh edildi
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Ronaldo'nun transferinden sonra Al Nassr Kulübü'nün karıştığı belirtildi.

Portekizli futbolcunun 7 numaralı formayı giymek istemesi krize neden oldu. Al Nassr, bunun üzerine 7 numaralı formayı giyen ve bundan vazgeçmeyeçeğini belirten Özbek oyuncu Jaloliddin Masharipov'un sözleşmesini feshetti.

Masharipov, 2021 yılında 1 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

 

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