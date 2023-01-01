Ronaldo gitti Al Nassr karıştı. 7 numaralı formayı giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi fesh edildi

Ronaldo'nun transferinden sonra Al Nassr Kulübü'nün karıştığı belirtildi.
Portekizli futbolcunun 7 numaralı formayı giymek istemesi krize neden oldu. Al Nassr, bunun üzerine 7 numaralı formayı giyen ve bundan vazgeçmeyeçeğini belirten Özbek oyuncu Jaloliddin Masharipov'un sözleşmesini feshetti.
Masharipov, 2021 yılında 1 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
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