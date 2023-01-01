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Ronaldo'dan rekor imza

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a resmen gitti.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 14:39
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Ronaldo'dan büyüleyici imza: Ezeli rakibini geçti

Ronaldo'dan rekor imza
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2022 yılının en önemli olayı ise yılın son gününde yaşandı. 2022 Dünya Kupası sırasında kulübü Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı belli oldu.İlk başta dedikodu olarak ortaya çıkan tarihi transfer gerçekleşti. Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al- Nassr ile önceki gün 2.5 yıllığına anlaştı. Avrupa futboluna resmen veda eden Ronaldo'nun, normalde Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Avrupa'da kalacağı konuşuluyordu.Ancak Portekizli süperstarın istediği takımı bulamadığı ve Arabistan'a 'Evet' dediği öğrenildi. Ronaldo, Al Nassr'ye giderek spor tarihine geçen bir sözleşmeye imzasını attı.

MESSİ'Yİ GEÇTİ

Tecrübeli oyuncunun, sponsorluk ve reklam anlaşmalarını da içeren bu kontratı sayesinde yılda 200 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. CR7 böylece, 2017'de Barcelona ile yaptığı sözleşmeden senelik 165 milyon Euro elde eden Lionel Messi'ye ait rekoru da geride bırakmayı başardı. En yüksek maaşlı sporcular listesinde zirvenin sahibi olan Ronaldo, yeni takımının formasıyla verdiği pozun ardından, "Kariyerimdeki bu yeni bir deneyime sahip olacağım için çok mutluyum. Al Nassr'ın vizyonu beni büyüledi. Takım arkadaşlarıma daha fazla başarılı olma yolunda yardım edeceğim için gerçekten çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

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