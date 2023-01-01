Ne Messi ne Ronaldo. İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Al Nassr'dan yılda 200 milyon euro kazanacağı belirtilen Ronaldo, Arjantinli futbol yıldızı Messi'yi de geride bıraktı.

Ancak dünyanın en zengin futbolcusunun Ronaldo ve Messi olmadığı ortaya çıktı.

Dünyanın en zengin futbolcusunun ABD'de doğan, bir dönem Southampton, Chelsea ve Liecester City altyapılarında forma giyen Bruneili oyuncu Faiq Jefri Bolkiah'ın olduğu belirlendi.

Petrol kralı olan Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın kardeşinin oğlu olan Bolkiah'ın 20 milyar sterlin serveti olduğu bildirildi.

2016'DA Leicester City ile profesyonel sözleşme imzayan Bolkiah kadroya giremeyince ayrılmış, Tayland takımı Chonburi'ye transfer olmuştu.