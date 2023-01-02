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Ronaldo'nun imza töreninin ne zaman yapılacağı belli oldu

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı, Cristiano Ronaldo için yarın yerel saatle 19.00'da imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 18:05
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Al Nassr'a transfer olan Ronaldo'nun imza töreninin ne zaman yapılacağı belli oldu

Ronaldo'nun imza töreninin ne zaman yapılacağı belli oldu
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Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla anlaşan Cristiano Ronaldo'nun imza töreninin detayları belli oldu. Tarihin en pahalısı futbolcusu unvanını elde eden 37 yaşındaki oyuncu için yarın 19.00'da imza töreni düzenlenecek.

Oyuncu da uçakta taraftarlara yönelik bir video mesaj paylaştı ve "Merhaba. Yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Manchester United'ın eski yıldızının hayat arkadaşı Georgina Rodriguez de uçaktan resimler paylaştı.

Sağlık kontrolünden geçecek Ronaldo'nun Perşembe günü Al-Ta'ee maçının kadrosunda yer alabilir.

Al Nassr'dan ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 Milyon Euro'ya yakın para kazanacak Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en büyük yıllık ücretine de imza attı.

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