Ronaldo gol oldu yağdı. Bunu 64. kez yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Ronaldo gol oldu yağdı. Bunu 64. kez yaptı
Dünyaca ünlü futblcu Cristiano Ronaldo yine durduralamadı golleri sıraladı.

39 yaşındaki dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, durdurulamıyor.

Suudi Arabistan Ligi'nin 25. hafta maçında Ronaldo'lu Al Nassr, Al Taee ile karşı karşıya geldi.

Al Nassr, 20. dakikada Otavio ile öne geçerken, Al Taee 22. dakikada Virgil Misidjan ile cevap verdi.

Misidjan, 36. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarının uzatma anlarında Abdurrahman Garib, Al Nassr'ı tekrar öne geçirdi.

Maçın ikinci yarısında ise Ronaldo fırtınası esti.

Ronaldo, 64, 67 ve 87. dakikalarda attığı gollerle takımının sahadan 5-1 galip ayrılmasını sağladı.

Ronaldo, kariyerinde 64. kez hat trick (üçleme) yapmış oldu.

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