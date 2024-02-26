Ronaldo Messi'nin adını duyunca çıldırdı! Taraftara bu kez bakın ne yaptı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. hafta maçında Al Nassr, Al-Shabab deplasmanına çıktı.
Ronaldo'nun takımı Al Nassr, gol düellosunda maçı 3-2 kazandı.
Al Nassr'ın gollerini 21'de Ronaldo (penaltı), 46' ve 86'da Anderson Talisca attı.
Al Shabab'ın golleri ise 45+8'de penaltıdan Carrasco ve 67. dakikada Carlos'tan geldi.
Karşılaşmanın oynandığı sırada Ronaldo'nun Al-Shabab taraftarına yaptığı hareket kameralara takıldı.
MESSI'Yİ DUYUNCA ÇILDIRDI!
Al Shabab taraftarları, Messi tezahüratı yaptı.
Bunu duyan Ronaldo'nun hareketi kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Video binlerce görüntülenme ve yorum aldı.
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