Ronaldo Messi'nin adını duyunca çıldırdı! Taraftara bu kez bakın ne yaptı

Ali Öncü
Ronaldo Messi'nin adını duyunca çıldırdı! Taraftara bu kez bakın ne yaptı
Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan Al Shabab-Al Nassr maçında Ronaldo'nun rakip takım taraftarına yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu

Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. hafta maçında Al Nassr, Al-Shabab deplasmanına çıktı.

Ronaldo'nun takımı Al Nassr, gol düellosunda maçı 3-2 kazandı.

Al Nassr'ın gollerini 21'de Ronaldo (penaltı), 46' ve 86'da Anderson Talisca attı.

Al Shabab'ın golleri ise 45+8'de penaltıdan Carrasco ve 67. dakikada Carlos'tan geldi.

Karşılaşmanın oynandığı sırada Ronaldo'nun Al-Shabab taraftarına yaptığı hareket kameralara takıldı.

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MESSI'Yİ DUYUNCA ÇILDIRDI!
Al Shabab taraftarları, Messi tezahüratı yaptı.

Bunu duyan Ronaldo'nun hareketi kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Video binlerce görüntülenme ve yorum aldı.

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