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Cristiano Ronaldo'ya flaş teklif. Yıllık 75 milyon Euro

Dünya Kupası oynanırken kulüpsüz kalan Cristiano Ronaldo'ya flaş bir teklif geldi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 12:09
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Cristiano Ronaldo'ya yıllık 75 milyon Euro. Portekizli yıldıza flaş teklif

Cristiano Ronaldo'ya flaş teklif. Yıllık 75 milyon Euro
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2022 Dünya Kupası devam ederken futbol dünyasının gündemini değiştiren haber İngiltere'den geldi. Sansasyonel röportajı sonrası Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile bağları koptu.

37 yaşındaki oyuncu, Old Trafford'dan uzaklaşma arzusunun kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından kaynaklandığını belirtmişti. "İhanete uğradım" sözleriyle gündem yaratan Ronaldo için nihai karar verildi.

Kırmızı Şeytanlar yaptığı açıklamayla Portekizli yıldızın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

RONALDO'YA FLAŞ TEKLİF
Yaşananlar üzerine Ronaldo'nun kariyerine nasıl yön vereceği merak konusu oldu. CBS Sports, yıldız futbolcu için yeni bir iddiada bulundu. Buna göre, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'ya 3 yıllık sözleşme için 225 milyon dolar teklif etti.

Al-Nassr, Suudi Arabistan'ın en başarılı kulüplerinden biri arasında yer alıyor. Şampiyonluk zaferini en son 2019'da yaşayan Al-Nassr, 9 kez ülkenin en iyisi olarak kupayı kaldırdı.

Dünya Kupası'ndan önce Chelsea'nin Cristiano Ronaldo'ya ilgisinin olduğu Ada basınında yer almıştı.

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Bir Eğitimci
27.11.2022 12:30
Bana da horoz hediye eden, o ilçenin yerlisi bir meslektaşım, büyüğümdü. Neden ağırıma gitsin ki bu samimi davranış ? Çok güzel bir anı oldu benim ve ailem için.  
 
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