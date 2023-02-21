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RTÜK TELE 1, Halk TV, Fox ve Habertürk’e deprem yayınları için ceza gündemiyle toplanıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, “RTÜK, deprem yayınları nedeniyle ‘TELE 1, Halk TV, Fox, Habertürk’e ceza’ gündemiyle yarın toplanacağını açıkladı... AKP iktidarı deprem sonrası yapılan eleştirileri not ettiklerini açıklamıştı...

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 18:01
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RTÜK 4 kanala deprem yayınları için ceza gündemiyle toplanıyor

RTÜK TELE 1, Halk TV, Fox ve Habertürk’e deprem yayınları için ceza gündemiyle toplanıyor
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından yaptıkları yayınlar nedeniyle TELE 1, Halk TV, Fox TV ve Habertürk'e ceza verilmesi gündemiyle toplanacağını duyurdu.

Konuralp'in paylaşımı şöyle:

"RTÜK, deprem yayınları nedeniyle 'TELE 1, Halk TV, Fox, Habertürk'e ceza' gündemiyle yarın toplanacak. Oysa on binlerce vatandaşımızın ölümüne sadece deprem değil, liyakatsizlik ve kibir de neden oldu. ve olası cezalarla sorumlusu oldukları hakikati saklayabileceklerini sanıyorlar.

Kurtarılmayı bekleyerek ölenlerin ve yakınlarının yaşadığı çaresizliği hiçbir ceza unutturamaz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, yıkılmış şehirlerin, ebeveynsiz kalmış çocukların, yurtsuzlaşmış milyonların önümüze koyduğu hakikati hiçbir ceza gizleyemez."

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