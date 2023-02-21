Yandaş Sabah Gazetesi’nden günlerce enkaz altında kalıp hayatını kaybeden insanlara hakaret

Artçı depremlerin devam ettiği deprem bölgesinde vatandaşlar henüz evlerine dönebilmiş değiller. Deprem bölgesini terkedip daha güvenli yerlere gidenlerin yanı sıra bölgede kalmak zorunda olanlar için çadırlar, konteynerler ve farklı çözüm yolları aranıyor. Ancak henüz depremzedelerin konaklama sorunları tam anlamıyla çözülebilmiş değil. İnsanların çadır bulmakta bile zorlandığı birçok habere konu olurken Sabah Gazetesi’nin yaptığı kruvaziyer gemi haberi tartışmalara sebep oldu.

Erdoğan Öztürk imzalı haberde, depremzede bir vatandaşın verdiği röportajdan cımbızla çekilen ‘’vatandaşına bu imkanı verebilecek başka devlet yok’’ sözünün kapağa taşınması ise tartışmaların odak noktasında yer alıyor.

40 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın enkaz altında kaldığı ve hala ulaşılamadığı, on binlerce binanın yerle bir olduğu dönemde yine aynı haberde atılan ‘’5 yıldızlı yüzen otelde kalan depremzedeler’’ vurgusu ise diğer bir eleştiri konusu oldu. Tüm Türk halkının psikolojik olarak çöküntü yaşadığı dönemde depremzedelerin temel barınma ihtiyacının bu şekilde algıyla yönetilmesi okuyucular tarafından eleştirilere sebep oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonuyla, Zonguldak'tan 4 günlük yolculuğun ardından İskenderun Limanı'na ulaşan gemide 400 kabin ve 1056 yatak kapasitesi bulunduğu belirtildi.

BİR TARAFTA 5 YILDIZLI GEMİ ALGISI DİĞER TARAFTA VATANDAŞ ÇADIR BULAMIYOR

Öte yandan dün akşam yaşanan depremlerden sonra Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, NTV'ye yaptığı açıklamada "Elektrikler kesik. Bu depremi Kahramanmaraş depreminden daha fazla hissettik. İnsanların çığlıkları arasında konteynerde koordine etmeye çalışıyorum. Yıkılan binalar var. İhbarları valilik ile paylaşıyoruz. Vali bey ile koordinasyon halindeyiz. Bütün ilçede elektrik yok. Şahit olduğum olay insanların çığlıklarıydı. Durum facia. Kahramanmaraş depremini de bunu da yaşadım. Maraş depremini 3'e katlayan bir deprem. Vatandaşlarımıza acil çadır istiyorum. Burası metropol bir ilçe değil. Taşta bir ilçe, dağınık bir yerleşim alanı. Burada vatandaşlarımız çadır kentlere gitmez. Çadır kent kuracağımıza vatandaşlara birer tane çadır verilse daha iyi olur" dedi.

“ÇADIRI OLMAYAN VATANDAŞLAR EVE GİRMEK ZORUNDA KALDI”

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz da çadır sıkıntısı olduğunu dile getirdi. Eryılmaz;

“Bugüne kadar hava çok kötüydü. Çadırı olmayan vatandaşlar eve girmek zorunda kaldı. İnsanları bu şekilde ölüme terk etmenin anlamı yok. Vatandaşlarımız bir an önce çadır ihtiyacının karşılanmasını talep ediyor.”

ÜNLÜ İSİMLERDEN ÇADIR TEPKİSİ

Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen depremzedelerin çadır sorununun henüz çözülememesi ünlüler tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medya hesaplarından bu durumu dile getirdiler.