Ekrem İmamoğlu'ndan İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili açıklama yapıldı.

İmamoğlu, "Korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlarından uzak durulması zaruridir" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu tarafından yapılan paylaşım şu şekilde: "İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız."