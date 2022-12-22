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  • RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...

RTÜK; Halk TV, TELE1 ve FOX TV'ye ceza yağdırdı. Kurul, Halk TV'ye 'mimikle terör övüldüğü' iddiasıyla program durdurma cezası da verdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Üyemiz İlhan Taşçı her zamanki gibi kasıtlı dezenformasyona neden olmuştur" dedi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 00:51
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV, TELE1 ve FOX TV'ye ceza yağdırdı.

RTÜK tarafından verilen cezaları sosyal medya hesabından duyuran RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, 'terörün mimikle övüldüğü' iddiasıyla Halk TV'de yayınlanan 'Medya Mahallesi' programına 3 kez durdurulma kararı verildiğini belirtti.

Taşçı, "Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da %3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!” dedi.

"CEZALAR, TÜRKİYE'Yİ KARANLIĞA VE SUSKUNLUĞA BOĞMA ARAYIŞINA İLİŞKİN GÖSTERGEDİR"

Taşçı, TELE1'e ise Prof. Dr. Emre Kongar ile TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasını “halkın iradesine darbe" olarak nitelemeleri nedeniyle TELE 1’e de yüzde 3 idari para cezası verildiğini duyurdu.

Taşçı, FOX TV’de İlker Karagöz’ün konuk ettiği TİP Sözcüsü Sera Kadıgil’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, “Bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır” sözleri nedeniyle ise FOX TV'ye yüzde 3 idari para cezası verdiğini belirtti.

RTÜK BAŞKANI'NDAN 'MİMİK' AÇIKLAMASI

Tepkilerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yazılı açıklama yaptı. Taşçı'yı kararı manipüle etmekle suçlayan Şahin, "Maalesef RTÜK Üyemiz İlhan Taşçı her zamanki gibi kamuoyunu uzman raporu ve Üst Kurulu kararı üzerinden manipüle ederek 'mimik' üzerinden ceza verildi diye yanlış bir algı oluşturma gayreti içinde kasıtlı bir dezenformasyona neden olmuştur" dedi.

Cezanın sunucu Ayşenur Arslan'ın sözleri gerekçesiyle verildiğini belirten Şahin, "Halbuki uzman raporundan da açıkça görüleceği üzere ceza, program sunucu Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta terör örgütü PKK saldırısını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verilmiştir. İlk duyduğunuz çarpıtılmış bilgilere değil, doğrulara inanalım lütfen. Doğru ve gerçek tektir" ifadelerini kullandı.

TAŞÇI: KAYITLARI AÇIKLAYALIM, SONRA ÜZERİNE TARTIŞALIM

İlhan Taşçı da Şahin'e Twitter hesabından yanıt verdi. Kuruldaki müzakere kayıtlarının açıklanmasını isteyen Taşçı, kurul görüşmeleri gizli olduğu için "hukuka saygı gereği şimdilik yorum yapmayacağını" söyledi:

"Sayın Ebubekir Şahin, yasa uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görüşmeleri, gizlidir ve açıklanamaz. Kuruldaki müzakere kayıtlarını açıklayalım. Sonra üzerine tartışalım. Hukuka saygımdan 'şimdilik' yorum yapmıyorum."

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
22.12.2022 01:38
Rtük sarayın noteri oldu 20 yıldır hamdolsun  
 
RTÜK BAŞKANI DEĞİŞTİRİLEMEZMİ
22.12.2022 01:07
RTÜKTEN BAŞKANINDAN DA BIKTIK  
 
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