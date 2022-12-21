Orhan Uğuroğlu'ndan RTÜK'ün muhalif kanallara verdiği cezalara tepki. Ceza alan kanalların yapması gerekeni açıkladı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK yönetiminin oy çokluğuyla Halk Tv, Tele 1 ve FOX kanallarına ceza verdiğini açıkladı. Taşçı, "RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında “terör mimikle övüldüğü” savıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi" dedi.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazarı Orhan Uğuroğlu RTÜK’ün verdiği ağır cezalara tepki göstererek “Suç kişiseldir konuğun ve programcının sözleri kendilerini bağlar.” ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “RTÜK cezaları;

Suç kişiseldir konuğun ve programcının sözleri kendilerini bağlar.

Televizyonlar neden ceza alsın?” dedi.

Ceza alan kanalların yapması gerekeni de açıklayan Orhan Uğuroğlu “RTÜK yasasının ANAYASA AYKIRI olduğunu öne sürerek dava açmalı ve YASA MADDESİNİ AYM’ye taşımalılar” ifadelerini kullandı.