21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Orhan Uğuroğlu'ndan RTÜK'ün muhalif kanallara verdiği cezalara tepki. Ceza alan kanalların yapması gerekeni açıkladı

Orhan Uğuroğlu'ndan RTÜK'ün muhalif kanallara verdiği cezalara tepki. Ceza alan kanalların yapması gerekeni açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV, TELE 1 ve FOX TV'ye ceza yağdırdı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 22:41
Takip Et

Orhan Uğuroğlu RTÜK'ün muhalif kanallara verdiği cezalara tepki gösterdi. Ceza alan kanalların yapması gerekeni açıkladı

Orhan Uğuroğlu'ndan RTÜK'ün muhalif kanallara verdiği cezalara tepki. Ceza alan kanalların yapması gerekeni açıkladı
+
Aa
-

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK yönetiminin oy çokluğuyla Halk Tv, Tele 1 ve FOX kanallarına ceza verdiğini açıkladı. Taşçı, "RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında “terör mimikle övüldüğü” savıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi" dedi.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazarı Orhan Uğuroğlu RTÜK’ün verdiği ağır cezalara tepki göstererek “Suç kişiseldir konuğun ve programcının sözleri kendilerini bağlar.” ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “RTÜK cezaları;

Suç kişiseldir konuğun ve programcının sözleri kendilerini bağlar.

Televizyonlar neden ceza alsın?” dedi.

Ceza alan kanalların yapması gerekeni de açıklayan Orhan Uğuroğlu “RTÜK yasasının ANAYASA AYKIRI olduğunu öne sürerek dava açmalı ve YASA MADDESİNİ AYM’ye taşımalılar” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Msc
21.12.2022 23:09
Anayasa mahkemesi kararları ni uygulayan makam kim  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
5
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
6
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
7
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.