Ruben Amorim'den Altay Bayındır'a büyük müjde!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftası Manchester derbisine sahne olacak. Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, maç öncesi açıklamalarda bulundu.



ALTAY BAYINDIR MANCHESTER CITY'YE KARŞI İLK 11'DE

Portekizli teknik adam, Senne Lammens transferine rağmen Manchester City derbisinde kalede Altay Bayındır'ın oynayacağını söyledi.



Ruben Amorim, "Lammens için farklı bir lig ve farklı bir ülke. Forma için mücadele edecekleri açık. Altay, ilk 11'de başlayacak. Oynamaya hazır ve oynayacak." ifadelerini kullandı.

Milli file bekçisi Altay Bayındır, bundan önceki 3 Premier Lig maçında da Manchester United'ın kalesini korumuştu.

Manchester City ile Manchester United, 14 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek.

