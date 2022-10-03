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Gazprom'un doğal gaz ihracatında büyük düşüş

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,4 gerilediğini bildirdi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 15:50
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Rus enerji şirketi Gazprom doğal gaz ihracatının yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,4 geriledi

Gazprom'un doğal gaz ihracatında büyük düşüş
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Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 9 ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,1 azalışla 313,3 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,4 azalarak 86,9 milyar metreküp oldu.

Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik gaz sevkiyatlarının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, eylülde günlük sevkiyat rekorunun da iki defa kırıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, sonbahar-kış döneminin güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediği kaydedildi.

Küresel doğal gaz talebinin yılın 9 ayında 40 milyar metreküp düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, AB ve İngiltere'nin 35 milyar metreküple küresel talep gerilemesinde yüzde 90 paya sahip olduğu ifade edildi.

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