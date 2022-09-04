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Zelenski'den Avrupa'ya kritik uyarı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Gazprom’un Avrupa’ya giden Kuzey Akım 1 gaz tedarikini ‘sızıntı’ nedeniyle tamamen durdurmasının ardından açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya’nın her Avrupalının yaşamını yok etmek istediğine, füzelerle saldıramadığı noktada yoksulluk ve siyasi kaosla saldırmaya çalışıldığına dair uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 17:57
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den Avrupa'ya kritik uyarı

Zelenski'den Avrupa'ya kritik uyarı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Gazprom’un tedariki durdurma kararını değerlendirdiği konuşma yaptı. Konuşmasında, Rusya’nın bu kış her Avrupalının normal yaşantısını yok etmeye çalışacağını söyledi.

Zelenski, “Bu günlerde Rusya, Avrupa üzerindeki enerji baskısını daha da artırmaya çalışıyor. Kuzey Akım boru hattından gaz pompalaması tamamen durdu. Bunu neden yapıyorlar? Rusya, her Avrupalının normal yaşamını yok etmek istiyor.”

“BU KIŞ RUSYA, TÜM AVRUPA'YA KARŞI BİR ENERJİ SALDIRISINA HAZIRLANIYOR”

“Bütün Avrupa'yı, her devleti zayıflatmak ve sindirmek istiyor. Rusya bunu konvansiyonel silahların gücüyle yapamadığı durumlarda, enerji silahlarının gücüyle yapıyor. Füzelerle saldıramadığı yere, yoksulluk ve siyasi kaosla saldırmaya çalışıyor. Bu kış Rusya, tüm Avrupa'ya karşı bir enerji saldırısına hazırlanıyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya enerji devi Gazprom, 3 gündür bakımda olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki teknik arıza sebebiyle Avrupa’ya gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı. Gazprom, G7 Finans Bakanları Toplantısı’nda, Rusya’nın fon akışını engellemek için Rus petrolüne fiyat sınırı koyma kararı alınmasının ardından vanaları kapatmıştı.

DHA

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Mehmet
4.09.2022 18:10
Zelensky tutuşmuş  
 
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