Rusya Herson'dan çekilirken köprüleri patlattı

Rus güçleri, Herson’dan çekilmesiyle birlikte kentteki köprüleri imha etti.



Gelişmeyi duyuran Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, “Rus medyası ve muhalefeti ‘Bu stratejik çekilme, yakında geri döneceğiz.’ diyor. Diktatör ülkelerde sadece Devlet aygıtı saraya çalışmaz, tarafsız görünen medya ve muhalefet de Saray’a çalışır. Diktatörlük toplumu çürütür.” dedi.



RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI, RUS GÜÇLERİNİN HERSON’DAN TAMAMEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Herson’daki çekilme kararıyla ilgili son durumu anlatan Konaşenkov, “Bu sabah itibarıyla, Rus askeri birliklerinin Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi tamamlanmıştır. Nehrin sağ yakasında askeri birlik kalmamıştır.” dedi.

Konaşenkov, birliklerin çekilme sürecinde herhangi bir personel veya askeri ekipman kaybının yaşanmadığının altını çizdi.

Dnipro Nehri'nin sağ yakasında kalan sivillerin tahliyesi için gerekli desteği verdiklerini belirten Konaşenkov, “Rus askeri birimleri önceden hazırlanmış savunma hatlarına ve pozisyonlarına konuşlandırıldı.” ifadesini kullandı.

Herson, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.



KREMLIN: RUS GÜÇLERİNİN HERSON'DAN ÇEKİLMESİ NEDENİYLE BÖLGENİN STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi nedeniyle Herson bölgesinin statüsünün değişmediğini belirterek, "Bu, Rusya Federasyonunun bir bölgesidir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'nın Herson kentinden Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi kararını değerlendiren Peskov, bunun "kendilerini küçük düşüren bir karar olmadığını" ve "bölgeyi kendi topraklarına dahil etmelerinden pişman olmadıklarını" belirtti.

Peskov, "Bu karar nedeniyle bölgenin statüsü değişmedi. Bu, Rusya Federasyonunun bir bölgesidir. Bu bölge yasalarımızda teyitli ve belirlidir. Burada herhangi bir değişiklik yok ve olamaz." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini 9 Kasım'da açıklamıştı.

Herson, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

"KIEV MÜZAKERE İSTEMİYOR"

"Ukrayna'nın Rusya ile müzakere konusundaki pozisyonunda değişiklik var mı?" sorusuna Peskov, bu konuda değişiklik görmediklerini dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Kiev, müzakere istemiyor. Özel askeri operasyon devam ediyor. Ukrayna'daki özel askeri operasyon, hedeflerine ulaşılması halinde sonlandırılabilir. Bu, barış müzakereleri yoluyla da hedeflere ulaşılması halinde olabilir. Bu yol da mümkündür. Ancak bildiğimiz gibi, Ukrayna tarafının aldığı pozisyon nedeniyle barış müzakereleri imkansızdır." ifadelerini kullandı.

- "TAHIL ANLAŞMASININ UZATILMASI KONUSUNDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması konusunda da değinen Peskov, "Bu yönde görüşmeler devam ediyor. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmına ilişkin bazı konuları çözmemiz gerekiyor. BM'de bu yönde anlayış var. Bu nedenle çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın "iki ülke arasında tutuklu değişimi konusunu seçimler sonrası Putin ile görüşmeyi umduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin "İki ülke arasında bazı temas kanallarının olduğunu belirterek, "Sadece bu kanallar aracılığıyla sonuca varılabilir. Bu durumda megafon diplomasisi bu kanalların etkinliğini baltalıyor. Tüm teklifleri, her zaman ciddiye alırız. Washington, bu konudaki ciddi tekliflerimizin olduğunu iyi biliyor." dedi.

Putin'in, G20 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvelerine çevrimiçi katılmayı veya görüntülü mesaj göndermeyi planlamadığı bilgisini paylaşan Peskov, bunun Putin'in programı ve Rusya'da bulunmaya ihtiyaç duyması ile ilgili olduğunu aktardı.



UKRAYNA ORDUSU, RUS GÜÇLERİNİN ÇEKİLDİĞİ HERSON'A GİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11.11.22" tarihini yazdı.

Telegram'daki "Herson Haberleri" adlı kanalda paylaşılan görüntüde ise bir Ukraynalı asker, Herson'a girdiklerini belirtti.

Herson merkezindeki idari binanın önünde yer alan anıtın temeline konulan Ukrayna bayrağı ile Avrupa Birliği bayrağı dikkati çekti.

Telegram'daki diğer bir görüntüde de bir yerleşim biriminde Ukrayna askerlerine çiçekler atıldığı ve köylülerin sarılarak ağladığı görüldü. Ukraynalı askerler, Rus güçlerinin kaldığı komuta merkezlerini ve kullandıkları eşyaları gösterdi.

Diğer yandan, farklı bir görüntüde ise bir Rus askeri, Herson'un sağ ve sol kıyılarını birbirine bağlayan Dnipro Nehri'ndeki Antonovskiy Köprüsü'nün havaya uçurulduğu görüntüyü paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının tümüyle Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesine karar vermişti.

Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle yasa dışı ilhak edilmişti.



RUSYA: HERSON’DAN 30 BİNDEN FAZLA ASKER VE 5 BİN ASKERİ TEKNİK ARAÇ ÇEKTİK

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’dan yasa dışı ilhak ettiği Herson şehrinden çekilen Rus askeri birliklerle ilgili detaylar paylaşıldı.

“Etkin bir yönetim ve koordineli eylemler” sonucunda Dnipro nehrinin sağ kıyısında tek bir askeri teçhizat ve silahın kalmadığı belirtilen açıklamada, “Herson yönünden Dnipro nehrinin sol yakasına 30 binden fazla Rus askeri, 5 bin civarında silah ve askeri teknik araç ile diğer mülkler çekildi.” ifadesi kullanıldı.

Onarıma ihtiyaç olan Rus askeri teçhizatlarının da çekildiği bildirilen açıklamada, Ukrayna ordusunun engelleme girişimlerine rağmen Rus ordusunun asker dahil herhangi bir kayba izin vermediği vurgulandı.

Açıklamada, Rus askeri birliklerinin Dnipro nehrinin sol yakasında güçlendirilmiş savunma hatlarında pozisyon aldığı kaydedildi.

- “DNIPRO NEHRİNİN SAĞ YAKASINDAKİ UKRAYNA ORDUSU ATEŞ ALTINDA”

Halihazırda Dnipro nehrinin sağ yakasında biriken Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri birlikler ve teknik araçların ateş altına alındığı ifade edilen açıklamada, “Rus hava savunma sistemleri ve elektronik savaş sistemleri füze saldırı girişimlerini püskürttü. ABD yapımı HIMARS çoklu fırlatma sisteminin 33 füzesi engellendi. İki gün boyunca Ukrayna birliklerinin ilerleyişi 10 kilometreyi geçmedi. Rus topçu atışları, hava saldırıları ve mayınlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Dnipro nehri üzerindeki geçiş alanından 30-40 kilometre uzaklıkta durduruldu.” ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının tümüyle Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesine karar vermişti.

Herson, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle yasa dışı ilhak edilmişti.



UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKıY: "TARİHİ BİR GÜN, HERSON'A GERİ DÖNÜYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerin çekildiği Herson kentine girmesini değerlendirdi.

Ordunun Herson kentine yaklaştığını dile getiren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bugün tarihi bir gün. Ülkemizin güneyine, Herson'a geri dönüyoruz. Şu an itibarıyla savunucularımız şehre yaklaşıyor, az kaldı ve biz de girmeye başlıyoruz. Ancak özel kuvvetler zaten şehirde.

Herson halkı bekliyordu. Ukrayna'dan asla vazgeçmediler ve şehir henüz düşman varlığından tamamen arındırılmamışken bile Herson halkı, Rus sembollerini ve işgalcilerin Herson'daki varlığının izlerini sokaklardan ve evlerinden kaldırıyor."

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde güvenliğin sağlanması için gereken çalışmaları yapacağını belirterek, bölgede kalan Rus askerlerini teslim olmaya çağırdı.

- "KIRIM'IMIZIN KURTULUŞ ZAMANINA YAKLAŞTIĞINA İNANIYORUM"

Zelenskiy, ülkesinde faaliyet gösteren United24 adlı bağış toplama platformunun, Ukrayna'da insansız deniz aracı filosu kurulması için kampanya başlattığını, yaklaşık bir saat içinde ilk araç için yeterli paranın toplandığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Alınan ilk insansız deniz aracına Herson adı verildi. Oldukça mantıklı. İkinci deniz aracına Sivastopol adını vereceğiz. Bütün bunlarla Kırım'ımızın kurtuluş zamanına yaklaştığına inanıyorum."

Öte yandan Ukrayna'nın Odessa kentinde gece saatlerinde Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu önünde toplanan bir grup, Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerinin çekildiği Herson'a girmesini kutladı.

Çoğunluğu Herson'dan savaş nedeni ile tahliye edilen grup, Ukrayna ordusuna destek gösterisini düzenledi.

Ellerinde Ukrayna bayraklarını taşıyan ve aralarınca çocukların da bulunduğu siviller, Ukrayna milli marşını söyledi.

Göstericiler, AA muhabirine, evlerine dönmek için uzun bir süredir bugünü beklediklerini belirtti.