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Rusya'da hapiste olması gereken Zambiyalı öğrenci, Ukrayna'da cephede öldü

Rusya bir kez daha kendi evlatlarını savaştırmıyor elin oğlunu cepheye sürüyor. Rusya’da uyuşturucudan yatan Zambiya vatandaşının Ukrayna’da cephede ölmesi iki ülke arasında krize yol açtı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:01
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Rusya'da hapiste olması gereken Zambiyalı öğrenci, Ukrayna'da cephede hayatını kaybetti

Rusya'da hapiste olması gereken Zambiyalı öğrenci, Ukrayna'da cephede öldü
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AA’nın Zambiya Dışişleri Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, Rusya'da uyuşturucu bulundurma suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası alan Lemekhani Nathan Nyirenda'nın Ukrayna'da hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Zambiya hükümetinin acil şekilde Rus idarecilerden hapiste bulunduğu bilinen Zambiyalının Ukrayna'da zorla silah altına alınmasına ve ölmesine ilişkin bilgi istediği belirtildi.

2020’de HAPSE GİRMİŞTİ
Bakanlık, vatandaşının ölümünü 9 Kasım'da öğrendiklerini aktardı.

Zambiya hükümetinin bursuyla Rusya'da nükleer mühendislik okuyan 23 yaşındaki Nyirenda, 2020'de uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nyirenda, cezasını Moskova'nın dışındaki Tyer Hapishanesi'nde çekiyordu.
 

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ANDEZİT
15.11.2022 15:41
Başkalarının vatanı için kendi evlatlarımızı kurban ediyoruz bence bu daha kötü Rusya akıllı boşa kızmayın  
 
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