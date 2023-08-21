Rusya Ukrayna'da 6 yaşındaki Sofia'yı öldürdü... İşte füzenin vurma anı

Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 144 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 6 yaşında Sofia adında bir kız çocuğunun da olduğu öğrenildi.

KAYNAK: DHA
Rusya Ukrayna'da 6 yaşındaki Sofia'yı öldürdü... İşte füzenin vurma anı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Dün Çernihiv'de meydana gelen korkunç terör saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın şehir merkezine düzenlediği saldırı sonucu 144 kişi yaralandı. Yaralılardan 15’i çocuk ve 15’i polis memuru” denildi.

ZELENSKİ: ASKERLERİMİZ RUSYA'YA KARŞILIK VERECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıda hayatını kaybedenler arasında 6 yaşında Sofia adında bir kız çocuğunun da olduğunu belirterek, “Maalesef Çernihiv'de Rus füzesiyle 7 kişi hayatını kaybetti, ölenler arasında bir kız çocuğu da vardı, adı Sofia'ydı, 6 yaşındaydı. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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Aralarında 15 çocuğun da bulunduğu 144 yaralı var. Füze şehrin merkezine isabet etti. Eminim ki askerlerimiz bu terör saldırısı için Rusya'ya karşılık verecektir. Hem de somut bir şekilde” ifadelerini kullandı.

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