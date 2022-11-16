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Rusya'dan Polonya'ya nota  

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya'nın Moskova Maslahatgüzarı Jacek Szczlyadowski'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak nota verildiğini açıkladı.   

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 21:17
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Rusya'dan Polonya'ya nota  

Rusya'dan Polonya'ya nota  
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Polonya'nın Ukrayna sınırına 6 kilometre mesafede bulunan Przewodowo köyüne düşen füzelerin ardından başlayan gerilim sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya'nın Moskova Maslahatgüzarı Jacek Szczlyadowski'nin konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını açıkladı.

Szczlyadowski'ye yaşanan kriz nedeniyle nota verildiğini belirten Zaharova, "15 Kasım 2022'de Polonya'nın Przewoduwe köyüne insanların ölümüyle sonuçlanan 2 füzenin düşmesiyle ilgili olarak Polonya, Rusya karşıtı histeriyi körükledi. Gece olmasına ve o sırada olanlarla ilgili herhangi bir güvenilir bilgi olmamasına rağmen Varşova, Rusya Büyükelçisini Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağırmayı ve bundan siyasi bir şov yapmayı gerekli gördü. Szczlyadowski'ye, Rus tarafının bu olayla ilgili olarak Varşova'dan, Rusya karşıtı her türlü spekülasyona son vermesini beklediği iletildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili belgesi Szczlyadowski'ye iletildi. Varşova, Kiev rejiminin düzenlediği kirli provokasyonlara alet olmamaya ve kendi provokasyonlarını başlatmamaya çağırıldı" ifadelerini kullandı. 

POLONYA DA NOTA VERMİŞTİ

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, düşen füzelere ilişkin açıklama yapması talebiyle Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i acilen Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina gazetecilere yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Rau'nun Rus Büyükelçi ile görüşmesinin "sorunsuz, sessiz ve el sıkışmadan" gerçekleştiğini bildirmişti. Görüşmenin 4 dakika sürdüğünü, Bakan Rau'nun Rus Büyükelçi Siergiej Andriejew'e tüm yaşananlara ve Polonya'nın olaya bakışını içeren diplomatik nota verdiğini aktaran Lukasz Jasina, Rus Büyükelçinin görüşme esnasında tek kelime konuşmadığını, sadece Rau'yu dinlemekle yetindiğini belirtmişti.            

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