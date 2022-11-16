Çekya Rusya'daki terörist rejim olarak tanıdı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Çekya, Rusya'yı terörist devlet olarak ilan etti.
Polonya topraklarına düşen iki füzenin Rusya'ya ait olduğunun iddia edilmesiyle, tüm dünya ayağa kalkmıştı.
Polonya'nın Ukrayna sınırındaki topraklarına düşen füzeler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Gazeteci Gülsüm Khalilova, Çekya'nın resmi kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Çekya'nın Rusya'yı terörist devlet olarak tanıdığını duyurdu.
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