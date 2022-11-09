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NATO'dan konuya ilişkin ilk yorum. Rusya ilhak ettiği bölgeden çekileceğini açıklamıştı

Jens Stoltenberg, Rusya'nın Herson'dan çekilmesine ilişkin, 'Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz. Bildiğimiz, Rusya'nın geri itildiği' yorumunda bulundu.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 22:20
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Rusya'nın Herson bölgesinden çekileceğini açıklamasının ardından NATO'dan ilk açıklama geldi

NATO'dan konuya ilişkin ilk yorum. Rusya ilhak ettiği bölgeden çekileceğini açıklamıştı
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanlık Konutu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya saldırırken birkaç büyük hata yaptığını söyleyen Stoltenberg, bu stratejik hatalardan birinin Ukraynalıları, cesaretlerini, savaşma ve ülkeyi koruma bağlılıklarını küçümsemek olduğu görüşünü dile getirdi. Stoltenberg, "(Putin'in) Yaptığı bir diğer hata ise Ukrayna'yı destekleme yeteneğimizde NATO müttefiklerini ve ortaklarını hafife almaktı" ifadesini kullandı.

UKRAYNA'YA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ MESAJI 

Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirten Stoltenberg, bu konuda önde gelen bir NATO müttefiki olarak İngiltere'ye güvenmeye devam edebileceklerinden emin olduklarını söyledi.

Stoltenberg, Rusya Savunma Bakanlığının, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıklamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bekleyip, sahada neler olduğunu göreceğiz. Bildiğimiz, Rusya'nın geri itildiği" yanıtını verdi.

Rusya'nın Kiev, Harkov ve Herson çevresinde geri itildiğine işaret eden Stoltenberg, "Cesur Ukrayna güçlerinin daha fazla Ukrayna bölgesini nasıl kurtarabildiğini görmek cesaret verici" dedi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kazandığı zaferlerin, cesur Ukraynalı askerlere ait" diyen Stoltenberg, "Ama tabii ki İngiltere’den, NATO müttefiklerinden ve ortaklarından aldıkları destek de çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin ile toplantı düzenleyen Şoygu, Dinyeper Nehri’nin sınırının korunması adına Rusya güçlerinin Herson kentinden çekilmesi teklifini kabul ettiğini kaydetti.

Ukrayna’daki Rus güçlerinin komutanı Surovkin daha önce, Herson kenti ile yakınındaki yerleşim yerlerine gereken tedarikin, Ukrayna birliklerinin ikmal hatları ile yerleşim yerlerine sürekli bombardıman düzenliyor olması nedeniyle tamamıyla yapılamadığını kaydetti.

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