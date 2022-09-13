Ukrayna askeri işgalden kurtarılan bölgelerde böyle karşılandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Yaklaşık 7 aydır devam eden savaşta kısa süre önce roller değişti. Ukrayna, işgal edilen bölgeleri geri almaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde de Harkov yönünde 20 yerleşim birimi işgalden kurtarıldı, Ruslar 50 km geriye itildi.

Kırımlı Gazeteci Gülsüm Khalilova ise bölgeden gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Khalilova, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak işgalden kurtarılan bölgelerde Ukrayna askerinin nasıl karşılandığını gösteren bir video paylaştı.

ROLLER DEĞİŞTİ, UKRAYNA RUSLARI PÜSKÜRTÜYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna’nın Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurmuştu.

Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna'nın kalbini düşürememişti. Daha sonra hedefini Ukrayna'nın doğusuna çeviren Rusya bir süredir savunma pozisyonunda.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin emri ile Herson yönüne doğru başlayan taarruz savaşta rollerin değişmesine neden olmuş durumda. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen bazı topraklar Ukrayna ordusu tarafından geri alınmaya çalışılmaya devam ediliyor.

Harkov yönünde 20 yerleşim birimini işgalden kurtarıldı, Rusları 50 km geriye itildi. Kharkiv bölgesinde bir Rus yarbay olmak üzere çok sayıda Rus askerini esir alındı.