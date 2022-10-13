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  • Rusya Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa ne olacak. NATO Genel Sekreteri nasıl karşılık vereceklerini açıkladı

Rusya Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa ne olacak. NATO Genel Sekreteri nasıl karşılık vereceklerini açıkladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda ne yapacaklarını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 19:31
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda ne yapacaklarını açıkladı

Rusya Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa ne olacak. NATO Genel Sekreteri nasıl karşılık vereceklerini açıkladı
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NATO Genel Sekteteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Rusya savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, paktın çatışma tarafı olmadığını belirten Stoltenberg, "NATO çatışmanın bir parçası değil ama ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Stoltenberg ayrıca ''Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim. NATO'nun nükleer silahlara başvurmak zorunda kalabileceği ortamlar oldukça uzak. Rusya yeni nükleer tatbikata başladığında NATO uyanık kalmaya devam edecek'' ifadelerini kullandı. 

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Abbas
13.10.2022 19:33
İkinci Dünya savaşında ABD kullandı ne oldu? Japonya Havlu attı, bu seferde Ukranya Havlu atar olur biter  
 
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