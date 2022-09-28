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Rusya'ya bağlanma referandumunda son durum. Zelenskiy'den ilk değerlendirme

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan sözde referandumlar 23 Eylül'de başladı. Akşam saatlerinde tamamlanan oy verme işlemleri sonrasında sayıma geçildi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 00:43
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Rusyaya bağlanma referandumu sonuçlandı sayım başladı Zelenskiyden ilk açıklama geldi

Rusya'ya bağlanma referandumunda son durum. Zelenskiy'den ilk değerlendirme
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Akşam saatlerinde tamamlanan oy verme işleminin ardından tüm bölgelerde oy sayımına geçilirken, oyların yüzde 100'ünün sayıldığı Luhansk bölgesinde halkın yüzde 98,42'si, Herson'da halkın yüzde 87,5'i ve Zaporijya’da halkın yüzde 93,11'i Rusya’ya katılmaya “evet” dedi.

Donbass Bölgesi'ndeki 3 bölgede kesin olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım yönünde karar çıkarken, Donetsk Bölgesi'nde ise oy sayımının yüzde 56,85'ine tamamlandı. Donetsk’te ise sayılan oylarda şu ana kadar halkın yüzde 94,75’inin Rusya'ya katılıma “evet” dediği aktarıldı. Donetsk'te de, diğer 3 bölge ile aynı sonucun çıkması bekleniyor.

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA

Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’taki sözde referandum sonuçlandı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ilk değerlendirmeyi yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki "Ukrayna'da Barış ve Güvenlik" konulu toplantıya çevrimiçi bağlantı yoluyla katıldı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk’ta Rusya’ya katılım için düzenlediği  sözde referandumlara değinen Zelenskiy, referandumları Kırım'ın ilhak edilmesi sürecine benzeterek, "Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Kırım senaryosu ile Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir. İlhak, onu tüm insanlığa karşı getiren harekettir. Artık dünyanın her ülkesinden böyle bir mesaja ihtiyaç var" dedi. (İHA)

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