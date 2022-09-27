Ukrayna'daki ayrılıkçıların Rusya'ya bağlanmak için yaptığı referandum sonuçlandı

Halktv'nin Rusya'nın resmi haber janası RIA Novosti'den aktardığına göre, sayım komisyonları, bağımsızlığını tek taraflı ilan etmesinin ardından Rusya tarafından tanınan Donetsk (DHC) ve Luhansk (LHC) Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinin geleceğine ilişkin referandumların ilk sonuçlarını yayınladı.

OYLAMADA SON DURUM

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) seçmenlerin yüzde 98.05’i Rusya’ya bağlanmaya "evet" dedi. Sputnik'in aktardığına göre oyların yüzde 16,06’sı sayılmış durumda.

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) seçmenlerin yüzde 97.82’si oylarını Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı. Şimdiye dek oyların yüzde 12.56’sı sayıldı.

Zaporijya’da seçmenlerin yüzde 98’i Rusya’ya bağlanmaya "evet" dedi. Burada da oyların yüzde 20’si sayılmış durumda.

Herson’da seçmenlerin yüzde 97.47’si oylarını Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı. Şimdiye dek oyların yüzde 12’si sayıldığı belirtiliyor.

Beş günlük oylama 23-27 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleşti.