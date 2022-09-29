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Rusya’dan krizi tırmandıracak açıklama: Cuma günü Rusya’ya bağlanacaklar

Ukrayna’nın 4 bölgesinde yapılan referandumla ilgili Rusya’dan yapılan açıklamada, dört bölgenin yarın (Cuma) Rusya’ya bağlanacağı açıklandı. Yapılan referanduma başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 17:14
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Rusya’dan krizi tırmandıracak açıklama: Cuma günü Rusya’ya bağlanacaklar

Rusya’dan krizi tırmandıracak açıklama: Cuma günü Rusya’ya bağlanacaklar
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Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'da referandum yapılan 4 bölgenin cuma günü Rusya'ya bağlanacağı açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni düzenlenecek." dedi.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporijniya bölgelerinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenmişti.

Silahlı birliklerin gözetiminde yapılan referandumda yüzde 95 ile yüzde 99 arasında evet oyu çıktığı açıklanmıştı.

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