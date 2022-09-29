Rusya’dan krizi tırmandıracak açıklama: Cuma günü Rusya’ya bağlanacaklar

Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'da referandum yapılan 4 bölgenin cuma günü Rusya'ya bağlanacağı açıklandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni düzenlenecek." dedi.
Geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporijniya bölgelerinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenmişti.
Silahlı birliklerin gözetiminde yapılan referandumda yüzde 95 ile yüzde 99 arasında evet oyu çıktığı açıklanmıştı.
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