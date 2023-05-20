Gaffar Okkan'ın katilini neden serbest bıraktınız Erdoğan?

Halkın kahramanı olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan 24 Ocak 2001'de Hizbullah terör örgütü tarafından düzenlenen kahpe saldırıda koruma polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş ile şehit düştü.

24 Ocak tarihi belli ki özenle seçilmişti.

İslami terör örgütlerinin iç yüzlerini ve destekçilerini açıkça yazan araştırmacı yazar ve hukukçu Uğur Mumcu da 1993'te aynı gün 24 Ocak'ta şehit edilmişti.

2 Ekim 2001 günü Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarının şehit edilmesinin ardından Diyarbakır'da bir hücre evine düzenlenen baskında, İlham Özer adına düzenlenmiş sahte kimlikle Hizbullah terör örgütü üyesi Suat Çetin adlı katil zanlısı yakalandı.

Çetin yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesince 21 Ekim 2010 günü "Anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine İran modeli Şer'i esaslara dayalı bir Kürt İslam devleti kurmak amacıyla vahim nitelikte terörist saldırılarda bulunmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Çetin'in bu cezasını Yargıtay, 30 Mart 2011 günü usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle oy birliğiyle onadı.

Şimdi 2019'da yapılan yerel seçimlere dönelim.

Erdoğan, İstanbul'u 14 bin oyla kazanan CHP'den ve Ekrem İmamoğlu'ndan geri alabilmek için YSK'ya 23 Haziran 2019'da seçimin yenilenmesi kararı aldırdı.

20 Haziran 2019'da;

-Bebek katili Öcalan'a kim sığındı Erdoğan?

Avukatları ve ara sıra birinci derece akrabalarının görüştüğü uçan sineğin bile giremediği İmralı Cezaevi'ne Erdoğan'ın izin vermesi ile Doç. Dr. Ali Kemal Özcan giderek terörist başı Öcalan ile görüştürüldü.

Öcalan'ın el yazısı ile yazdığı mektubu Özcan, yandaş televizyonların canlı yayınlarında okuyarak HDP'ye tarafsızlık çağrısına aracılık yaptı.

Bitmedi…

Erdoğan İmamoğlu'ndan kurtulmak için 23 Haziran seçiminden bir gün önce yeni bir adım attı.

Ergenekon ve Balyoz davalarında "gizli tanık" olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ve şerefli, kahraman Türk subaylarına kumpas kuran, terörist başı Osman Öcalan TRT'ye çıkartıldı.

-Terörist başı Osman Öcalan'a kim sığındı Erdoğan

İstanbullular yenilenen seçimde 806 bin oy farkı ile Erdoğan'a da AKP'ye sert tepki gösterdi

Peki, Erdoğan bunlarla yetinmiş miydi?

Hayır…

Bu bölümü çok dikkatle okuyun lütfen:

31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesi hakkındaki ağırlaştırılmış ve Yargıtay kararı ile kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olan hükümlü Suat Çetin diğer Hizbullah tetikçileri gibi yargılandığı mahkemeye başvuru yaparak yeniden yargılanma talebinde bulundu.

Mahkeme ise "yeni bir delil ortaya çıkmadığı takdirde yeniden yargılama yapmanın mümkün olamayacağına dair yasa" hükmü bulunmasına rağmen sanığın talebini kabul etti.

Mahkeme yerel seçime 3 gün kala 28 Ocak 2019'da ne karar verdi dersiniz?

-SUAT ÇETİN'E TAHLİYE…

Gaffar Okkan müdürümüzün ve şehitlerin kemiklerini sızlatan bu karar AKP iktidarının onayı olmadan verilebilir miydi?

Elbette hayır…

Hizbullah terör örgütünün tetikçi faili Suat Çetin'in de tahliye edilmesiyle birlikte Gaffar Okkan suikastı faillerinden tek bir tutuklu bile kalmadı…

İddia o ki, yerel seçimleri kazanmak için Erdoğan;

-Hizbullahçı katilleri serbest bıraktırmış…

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na diyorum ki;

Hukuku ayakları altına alan Hizbullahçı katillerin tahliye kararlarının gerekçesini, Erdoğan'dan sor Kılıçdaroğlu.

Kimmiş teröristlere destek veren, hesap sor Kılıçdaroğlu.

Yetmez, İmralı canisi ile görüşerek Dolmabahçe mutabakatında Kürdistan vaadi var mı hesap sor Kılıçdaroğlu.

Öcalan+AKP iktidarı iş birliği ile teröristlerle görüşen HDP ve AKP'lilerin yasa çıkartılarak yargılanmaktan nasıl kurtarıldıklarının hesabını da sor Kılıçdaroğlu.

PKK'lıları aklamak için Habur'da kurulan çadır mahkemesinin hesabını da sor Kılıçdaroğlu.

Akil Heyet kurarak PKK güzelleştirmeleri yaptırmasının hesabını da sor Kılıçdaroğlu.

Valilere, "PKK'lıları yakalamayın" diye talimat vererek hendek kazmalarının engellenmemesinin hesabını da sor Kılıçdaroğlu.

Amerika başkanının, "Senin ve ailenin mal varlığını açıklarız, aptallık etme Erdoğan" mektubunu alır almaz Barış Pınarı Askerî Harekâtını durdurmasının hesabını da sor Kılıçdaroğlu.

Türkiye'yi 15 Temmuz darbe girişimine sürükleyen AKP+FETO iş birliğinin hesabını da sor Kılıçdaroğlu.

Vatana ihanet eden yurtta sulh konseyinin üyelerinin neden ortaya çıkartılmadığının hesabını da sor Kılıçdaroğlu.

Fethullah Gülen alçağının Türkiye'ye neden getirilip yargılanmadığının, Amerika'da iadesi için neden dava açılmadığının hesabını da sor Kılıçdaroğlu.

Kozmik Oda sırlarının FETÖ'cü alçaklara verilmesi için verdiği talimatın hesabını da sor Kılıçdaroğlu.

O Hizbullahçıların kurduğu HÜDA PAR'ı bugün neden AKP listesine alarak Meclis'e soktuğunun hesabını da sor Kılıçdaroğlu.

Erdoğan'ın anayasa değişikliği yapmak için kapatılma davası olan HDP'ye AKP heyeti göndermesinin hesabını da sor Kılıçdaroğlu.