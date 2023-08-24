Beyinleri tokatlayan karikatür. Emre Ulaş çizdi

Üniversite sınavında 100 bin 271 adayın sıfır çekmesiyle ilgili Emre Ulaş gündem olacak bir karikatüre imza attı.

Beyinleri tokatlayan karikatür. Emre Ulaş çizdi

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla bazı istatistiksel veriler de ortaya çıktı. Üniversites sınavında 100 bin 271 adayın sıfır çektiği açıklandı.

Mizah ve hicvin ustası Emre Ulaş konuyla ilgili bomba bir karikatür çizdi.

İŞTE O KARİKATÜR:

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Ulaş’ın çizdiği karikatürde laiklik karşıtı bir şahsın şu konuşması yer alıyor:

YKS’de yüz bin genç sıfır çekmiş. Zır cahil nesile az kaldı.

Laiklik karşıtı şahsın genci tokatladığı sağ tarafta bulunan Erdoğan’ın da genci tokatladığı görülüyor.

100 BİN 271 ADAY SIFIR ÇEKTİ
Üniversite sınavında 100 bin 271 adayın sıfır çektiği belirtildi. ÖSYM verilerine göre, bu yıl 3 buçuk milyondan fazla başvuru ile rekor kıran sınava katılanların sayısı da geçen yılın altında kaldı.

2022'de sınava başvuran her 100 adaydan 93'ü sınava girerken, bu yıl katılım 85'e düştü.

Üniversite sınavında 100 bin 271 adayın sıfır çektiği belirtildi.

Ulaş’ın karikatürü gündem olacak cinsten.

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