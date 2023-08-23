Erdoğan’ın Erdoğan’a Erdoğan’ın da Erdoğan ve Erdoğan’a danıştığı hakem heyetini Emre Ulaş çizdi

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında zam oranında uzlaşma sağlanamadı.

Zam oranında uzlaşma sağlayamamasıyla ilgili Emre Ulaş’tan bomba bir karikatür geldi.

İŞTE O KARİKATÜR:

Ulaş Erdoğan’ın Erdoğan’a Erdoğan’ın da Erdoğan ve Erdoğan’a danıştığı hakem heyetini çizdi.

Karikatürde Erdoğan’ın şu sözü aktarılıyor:

Çalışma bakanımızla zam oranında anlaşamamışsınız ama hiç endişen olmasın memur kardeşim, hakem heyetimiz en adil kararı verecektir.

Hakem heyetinde oturan 6 kişinin hepsinin ise Erdoğan olması kararın Erdoğan’dan çıktığını yansıtıyor.

ZAM KONUSUNDA NE OLDU?

Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen bir araya geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve yetkili sendikaların genel başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geldi.

Memur-Sen heyeti ile Kamu İşveren Heyeti, sözleşmenin genelini ilgilendiren zam teklifi başta olmak üzere hizmet kollarına ait talepleri son kez müzakere etti.

6 saate yakın süren görüşmede, 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranında anlaşma sağlanamadı. Taraflar 11 hizmet kolunun tamamında ise anlaşmaya vardı. Sürenin sona ermesiyle Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi.

Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu toplu sözleşme sürecine dair, zam oranında uzlaşı sağlanamamasına rağmen sürecin iyi geçtiğini belirterek, "Ocak 2024'te yüzde 40-45'e yakın bir zam artışı olacak tüm kamu görevlilerimize. Bence bu çok önemli bir rakam" dedi.