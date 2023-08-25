CHP'deki Kılıçdaroğlu'ndan daha havalı adamı çizdi. Emre Ulaş çizer herkes düşünerek güler

Kurultay hazırlığı başlığını verdiği karikatüründe geçtiğimiz seçimlerde yenilgi yaşayan ana muhalefet partisinin kurultay sürecini resmeden Emre Ulaş, bir CHP delegesinin gözü kapalı bir şekilde yürürken etrafındaki insanların da hazır ol biçiminde delegeyi izlediği görülüyor.

Bu durumu gören 2 vatandaş ise kendi aralarında konuşurlarken, “Kim bu? Yeni bakan filan mı?” şeklinde sorunca yanındaki diğer kişi de “Yok canım CHP delegesi” şeklinde yanıt veriyor.

Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kaybedilmesinden sonra CHP içerisinde önemli isimlerin yönetime bayrak açması uzun süredir gündemde.

Değişim çağrıları, yönetimin sil baştan değişimi gibi parti içi tartışmalar sonrasında, parti yönetiminde herhangi bir istifa olmamış ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini kurultaya götürme kararı almıştı.