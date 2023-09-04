Vargas vurdu şampiyonluk geldi. İşte Türkiye'nin ayağa kalktığı an

Filenin Sultanlar, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. 41 sayı atan Melissa Vargas ise Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu ünvanını kazandı. İşte Milli takımın şampiyonluğu getirdiği sayı...

Vargas vurdu şampiyonluk geldi. İşte Türkiye'nin ayağa kalktığı an

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

MİLLİLER AVRUPA ŞAMPİYONU
İlk seti 25-27 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21 kazanarak setlerde skoru eşitledi. Ay-Yıldızlılar karşılaşmanın üçüncü setini 25-22 kaybederken dördüncü seti aynı skorla kazandı ve setlerde durum 2-2'ye geldi. Karşılaşmanın final setinde rakibini 15-13 mağlup eden Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu.

VARGAS MAÇA DAMGASINI VURDU

Turnuva boyunca başarılı performansıyla öne çıkan Fenerbahçe'nin ve Milli takımın başarılı yıldızı Melissa Vargas, final maçında da harika işler yaptı. Final maçında tam 41 sayı atan Melissa Vargas, inanılmaz performansıyla alkış toplarken Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP) da seçildi.

"41 KERE MAŞALLAH"
Maçı sunan TRT spikerinin, Melissa Vargas'ın şampiyonluğu getiren sayıyı attıktan sonra "41 kere maşallah" diye haykırması da sosyal medyada gündem oldu.

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