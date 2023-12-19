Muharrem İnce'den Halil Konakçı çıkışı. 'Sadece Şeyh Said değil, Halil Konakçı’da haindir'

Halil Konakçı, “Şeyh Said efendi bir hain değil bir çok vesika ile ispatlandığı üzere sadece yıkılan dini değerlerini korumaya çalışan ve bu uğurda şehid olan bir Müslümandır.” dedi.

Bu yoruma karşılık Muharrem İnce tepki verdi. Muharrem İnce, sosyal medya hesabından "Sadece Şeyh Sait değil, Halil Konakçı da haindir!" ifadelerini paylaştı.

Son günlerde sıcak gündem olan Şeyh Said olaylarının çıkışına baktığımızda:

Diyarbakır’da yapılacak yeni yola Şeyh Said'in ismi verileceğinin duyurulması sonrası tartışmalar alevlendi.

Geçtiğimiz gün, AKP Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat Cumhuriyet düşmanı Şeyh Sait’i eleştirenleri tehdit etti.

Şeyh Said'in torunlarından olan Abdurrahim Fırat sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fırat, Şeyh Said'e yönelik hakaret oluşturan sözler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Konuya tepki gösterenler ve destek verenler arasında tartışmalar sürüyor.