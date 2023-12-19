Muharrem İnce'den Halil Konakçı çıkışı. 'Sadece Şeyh Said değil, Halil Konakçı’da haindir'

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Muharrem İnce'den Halil Konakçı çıkışı. 'Sadece Şeyh Said değil, Halil Konakçı’da haindir'
Son günlerde ülkenin gündemine oturan Şeyh Sait iddialarına tepkiler gelmeye devam ediyor. İYİ partide başlayan kamuoyun da tartışılan bu konuya bir yorumda İmam Halil Konakçı’dan geldi.

Halil Konakçı, “Şeyh Said efendi bir hain değil bir çok vesika ile ispatlandığı üzere sadece yıkılan dini değerlerini korumaya çalışan ve bu uğurda şehid olan bir Müslümandır.” dedi.

Bu yoruma karşılık Muharrem İnce tepki verdi. Muharrem İnce, sosyal medya hesabından "Sadece Şeyh Sait değil, Halil Konakçı da haindir!" ifadelerini paylaştı.

Son günlerde sıcak gündem olan Şeyh Said olaylarının çıkışına baktığımızda:

Diyarbakır’da yapılacak yeni yola Şeyh Said'in ismi verileceğinin duyurulması sonrası tartışmalar alevlendi.

Geçtiğimiz gün, AKP Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat Cumhuriyet düşmanı Şeyh Sait’i eleştirenleri tehdit etti.

Şeyh Said'in torunlarından olan Abdurrahim Fırat sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fırat, Şeyh Said'e yönelik hakaret oluşturan sözler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Konuya tepki gösterenler ve destek verenler arasında tartışmalar sürüyor.

İlgili Haberler
Bu sene faiz ne oldu? Seneye ne olacak?
Son Haberler
Bizi kıskanan Avrupa'da enflasyon en düşük seviyeyi gördü Ekonomi
Bizi kıskanan Avrupa'da enflasyon en düşük seviyeyi gördü
Karanfilin en çok hangi ağrıya iyi gelir Şifalı Bitkiler
Karanfilin en çok hangi ağrıya iyi gelir
Telefonunuzda bu uygulamalar varsa mutlaka silin. Uzmanlar 17 tehlikeli uygulamaya karşı uyardı Teknoloji
Telefonunuzda bu uygulamalar varsa mutlaka silin. Uzmanlar 17 tehlikeli uygulamaya karşı uyardı
Zelenskiy Ukrayna'da güvenini kaybediyor Dünya
Zelenskiy Ukrayna'da güvenini kaybediyor
Erdoğan yerel seçim adaylarını açıklayacağı tarihi duyurdu Gündem
Erdoğan yerel seçim adaylarını açıklayacağı tarihi duyurdu
Kapıkule'de 'yok artık' dedirten kaçakçılık olayı. Çuvallara açıldı bakın içinden ne çıktı ? Gündem
Kapıkule'de 'yok artık' dedirten kaçakçılık olayı. Çuvallara açıldı bakın içinden ne çıktı ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fikri iktidarımızı kuracağız Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fikri iktidarımızı kuracağız