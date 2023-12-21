Kiliseyle bağlantısı ortaya çıkan Halil Konakçı yine Atatürk'ü hedef aldı. 'Okullarda resmi törenlerde çoçuklar heykel ve resimlerin önünde secde ettiriliyor'

Yakın tarihte ve Fransız işgalini savunan Hatay’ı Arap yurdu ilan eden, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Halil Konakçı’nın yaptığı skandal açıklamalar bitmek bilmiyor.

OKULLARA DİYANET GÖREVLİSİ HOCA İSTİYOR

Halil Konakçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öğrencileri eğitmek için okullara hemşire, doktor, polis, AFAD uzmanı hatta itfaiye eri dahi görevlendirildiğini fakat çocuklara dinini öğretmek için okullara diyanet görevlisi bir hoca görevlendirilmediğini söyleyerek isyan etti.

KONAKÇI YİNE ATATÜRK’Ü HEDEF ALDI

Atatürk düşmanı Konakçı, açıklamasının devamında bu millete Cumhuriyeti baş etmiş Baş komutan Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef göstererek “Okullarda resmi törenlerde çoçukların heykel ve resimlerin önünde secde ettirilmesine karşı değiller ama vatanımızda yaşamış İslam’a hizmet etmiş değerleri kıyafetleri ile anılmasına ve anlatılmasına karşı çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

KENDİ DÜŞÜNCESİNE TERS DÜŞEN VATANDAŞLARI VATAN HAİNİ İLAN ETTİ

Konakçı, "Sorsan Müslümanlar ama İslam’a dair ne varsa karşılar düşmanlar” diyerek kendi düşüncesine ters düşen vatandaşları islam düşmanı ilan etti. Konakçı, sözlerinin devamında, "Çatlasanız da patlasanız da Müslüman ecdadımızın fethedip bizlere armağan ettiği bu topraklarda, fethedildiği ve milli mücadele ruhuyla İslami hizmetin kaldığı yerden devam etmesi için son gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.