Atatürk düşmanı Halil Konakçı hurileri görmüş gibi öve öve bitiremedi. Gençleri İslamiyet’ten soğutmak için her şeyi yapıyor

Konuşmalarıyla sık sık gündeme gelen İmam Halil Konakçı, bu kez hurilerle ilgili söylediği sözlerle gündeme geldi.

Konakçı, “Hep aynı, hiç yaşlanmayan taze eşler var. Genç ve taze eşleriniz, hanımlarınız var. Burada tabir açık. Yeni ergenliğe ermiş gibi bir tabir var. Yaşları da aynı. O kadar güzel ki o cennet hurileri… Diyor ki Hadis-i Şerif’te, “Eğer cennetten bir huri, denize tükürse, denizi bal tadında yapar”. Diyor ki, “Elini, dünya semasına indirse Doğu’yu da Batı’yı da aydınlatır.” ifadelerini kullandı.

Konakçı'nın bu sözleri, sosyal medyada tepki gördü.

"MÜSLÜMAN OLMAYAN TÜRK DEĞİLDİR" DEMİŞTİ

Daha önce Hatay’ı “Arap yurdu” olarak ilan eden Halil Konakçı, geçtiğimiz günlerde, “Müslüman olmayan Türk değildir” demiş ve yine tepki görmüştü.

HALİL KONAKÇI KİMDİR?

Halil Konakçı günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi’nin imam-hatibidir.

Aynı zamanda sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır ve 1 milyonun üzerinde takipçiye sahiptir.

Sosyal medya dışında da birçok platformda sohbetler yapıp, tefsir dersleri anlatıp, vaazlar vermektedir.