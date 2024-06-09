Ali Koç ve Aziz Yıldırım yayını öncesi stüdyo karıştı. Taraflar birbirine girdi

Kaynak: Dijital Gaste
Ali Koç ve Aziz Yıldırım yayını öncesi stüdyo karıştı. Taraflar birbirine girdi

Fenerbahçe Başkan Adayları arasındaki tarihi yayın öncesi taraflar arasında kavga çıktı.

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'da kozlarını paylaşacak olan Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında bir araya geldi.

2018'deki seçimlerin ardından ilk kez Habertürk ekranlarında yüz yüze gelen ikili birbirlerine pek çok soru yöneltti.

Genel olarak sakin geçerken yayın öncesinde yaşananlar herkesi şok etti.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yanında Habertürk binasına gelenler yayın öncesi kavgaya tutuştu.

Taraflar güçlükler ayırılırken güvenlik eşliğinde dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında söz alan Ali Koç ise yaşananlara dair "Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi. Yayına 10 dakika geç başladık, arkadaşları ayıramadık." ifadelerini kullandı.

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