Sağduyuya çağrı

Türk milletinin yaşadığı en büyük 3 felaket var.

Birincisi terör, ikincisi Anayasa ihlalleri, üçüncüsü artan ekonomik kriz.

Bunların kaynağı da sebebi de belli.

Kaynağı: Tek Adam Rejimi.

Sebebi: Recep Tayyip Erdoğan.

Ve önümüzde de 31 Mart Yerel Seçimi var.

Bir yanda; Cumhur İttifakı; AKP + MHP + BBP + HÜDA PAR + DSP ile YSK ve devlet gücü.

Bir yanda; Muhalefet partileri.

DEM’irtaş ailesinin partisi DEM ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Başak DEM’irtaş.

İstanbul; Türkiye’nin gözbebeği en büyük kenti.

Bir yanda; CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,

Bir yanda; AKP’nin kurumsal adayı Murat Kurum.

Bir yanda; SARAY + DEM siyasi kumpasının adayı Başak Demirtaş.

AKP + DEM siyasi kumpasının hedefi, Ekrem İmamoğlu’nu seçtirmemektir.

Türk milleti artık çok iyi öğrendi ki AKP iktidarının seçim kazanmak için yaptırmayacağı kumpas, söyleyemeyeceği yalan, atamayacağı iftira yoktur.

CHP’li belediye başkanlarına 5 yıl boyunca iktidarının kurduğu ekonomik ambargosunu Hatay’da açık seçik anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na Kandil iftirası yapan video klibi de itiraf etti.

Ekrem İmamoğlu’na iki ayrı dava ile siyasi yasak kumpası kuruldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ndeki, “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” ifadesine dayanarak bir çağrı yapıyorum:

Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun Sayın üyeleri;

İşte, bu ahval ve şerait içinde İYİ Parti’nin mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli kuşku yok ki gerek yerel, gerek merkezî yönetim seçimlerini kazanmaktır.

Bu temel, İYİ Parti’nin en kıymetli hazinesidir.

İstikbalde dahi sizi bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bugün, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak, federasyonlara bölmek, İslami cumhuriyet ile şeriat devleti kurmak isteyenler AKP iktidarı tarafından himaye edilmektedir.

“Parti Devleti” kurarak “anayasayı yok ederek” Türkiye’yi yöneten AKP zihniyeti karşısında laik demokrasimizi ve demokratik cumhuriyetimizi müdafaa etme mecburiyeti vardır.

Bu imkân ve şerait, her seçimde çok namüsait bir mahiyette tezahür etti, 31 Mart’ta da edebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasını yok sayanlar seçim galibiyetleri kazanmış olabilirler.

Cebren ve hile ile Anayasa Mahkemesi kararları yok sayılmış, bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, yeni kumpaslar pazarlamakta bulunabilirler.

Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş durumdadır.

Ey Türk istikbalinin evlatları, Sayın Akşener ve GİK’in Sayın üyeleri;

İşte, bu ahval ve şerait içinde sizlere çağrı yapıyorum:

AKP artık DEM, el ele İmamoğlu’nu seçtirmemek için siyasi kumpas kurmaktadır.

İYİ Parti’nin bu kumpası bozacak gücü vardır.

Ekrem İmamoğlu ve Buğra Kavuncu 31 Mart’ta sarayın siyasi kumpasını bir kez daha ezer geçer.

Unutulmasın ki; özellikle büyük şehirlerde AKP adaylarını seçtirmemek Erdoğan’ı da Bahçeli’yi de, DEM’i de HÜDA PAR’ı da terör sevicisi olan destekçilerini de yenmek demektir.

Saygı ve sevgilerimle…