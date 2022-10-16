﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Amasra'da yaralanan madenciler hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 41 madencinin yaşamını yitirdiği patlamada yaralanan madenciler hakkında bir paylaşımda bulundu.

TEDAVİ ALTINDAKİ YARALI SAYISI 7

Koca, yaptığı paylaşımda İstanbul’da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören 6 yaralıdan 5’inin durumunun ağır olduğunu belirtirken Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ünün taburcu olduğu ve diğer bir yaralının ise durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:

“YARALILARIN SON DURUMU

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var.”