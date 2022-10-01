Bakan Koca'dan itiraf gibi açıklama. Türkiye'de sağlıklı yaşam süresi düşüşe geçti

Koronavirüs pandemisi sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla halkı bilgilendiren Fahrettin Koca, sosyal medya hesabını etkili bir şekilde kullanan bakanlar arasında yer alıyor. Önemli günlere dair paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmeyen Bakan Koca bu defa yaşlılar günüyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Koca, bu özel güne dair açıklamasında ülkemizdeki sağlıklı yaşam süresini de açıkladı. Ortalama yaşam süresinin erkeklerle 75, kadınlarda ise 81 yıla çıktığı ülkemizde sağlıklı yaşam süresini 57 olarak açıklayan bakanın sözleri takipçileri tarafından itiraf olarak değerlendirildi.

İŞTE BAKAN KOCA'NIN O SATIRLARI:

"1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ. Bu gün, büyüklerimizin sorunları için farkındalık geliştirmemizi amaçlıyor. Ülkemizde sağlıklı yaşam süresi yaklaşık 57 yıl. Hastalıklarla yaşamaya çok erken başlıyoruz. Asıl olan yaş değil, sağlıklı yaşlanmamız. Her yaşta sağlığımıza dikkat edelim"

Bakan Koca'nın bu paylaşımının altına bir vatandaş, "Sağlıklı yıl 57 diyorsunuz 65'de emekli oluyoruz. Sağlık gittikten sonra yani birde üstüne emekli maaşı yetmeyeceği için çalışmaya devam" yazarak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun söz konusu sağlıklı yaşam süresini ne kadar olumsuz yönde etkilediğini gözler önüne serdi.

TÜİK 2019 YILINDA DAHA YÜKSEK OLARAK AÇIKLAMIŞTI

TÜİK, 2019 yılında yaptığı bir çalışmada belirli bir yaştaki kişinin günlük hayatındaki faaliyetlerini sınırlandıracak sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanan “sağlıklı yaşam süresi”ni bütün Türkiye’de ortalama olarak 58.3 yıl olarak hesaplamıştı. Sadece üç yıl içerisinde ülkenin sağlıklı yaşam süresinin 1 yıl geriye gittiği Bakan Koca'nın açıklamasıyla ortaya çıkmış oldu.

TÜRKİYE'DE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Dünya Nüfus Günü Bülteni’ni yayımladı. Bu bültene göre Türkiye, 84 milyon 680 bin 273 nüfusu ile dünya nüfusunda 195 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu. Türkiye'de 2020- 2025 dönemi için beklenen yaşam süresi; erkekler için 75,6 yıl, kadınlar için 81,2 yıl olarak tahmin edildi.