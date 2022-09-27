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Bakan Koca Avrupa’yı örnek göstererek uyardı: Geliyor gelmekte olan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artış olabilir” dedi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 13:44
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Avrupa’yı örnek göstererek uyardı: Geliyor gelmekte olan

Bakan Koca Avrupa’yı örnek göstererek uyardı: Geliyor gelmekte olan
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, koronavirüs pandemisinin durumuna ilişkin, "Salgın ortadan kalkmış değil ancak etkisini yitirdiği bir gerçek. 2 yıl önceye göre bugün hastalıkla mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğimiz gibi hastalık da eski gücünü kaybetti. Gerek aşı olma oranları gerek tedavide elde edilen başarı, hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu ancak bir gerçek var. Hastalık halen var. Salgın dalgalı bir seyir izlediğinden belirli dönemlerde de vaka sayıları artış gösteriyor. Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artış olabilir. Dediğim gibi artık Covid-19 ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Covid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli" diye konuştu.

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Badikan aşireti
27.09.2022 14:05
Korkmayın hala çok güçlü bir silahımız var. 'Yakalanmamak ' 😁  
 
EYT
27.09.2022 13:54
O zaman başlarsınız vaka sayısı eşittir turuncuya ama mavinin kare kökünü alırsak pembe ye yaklaşırsınız heeyy ki yine heyyy  
 
El aman
27.09.2022 13:53
Aşılar işe yaradıysa niye tekrar geliyor bu.  
 
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