Sağlık Bakanı Koca’dan dikkat çeken uyarı: Aşı olunmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralık ayında Koronavirüs vakalarında artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bakan Koca, “Aralık'ta artış olabilir ama tedbiri elden bırakmadan aşıların olunması gerekiyor riskli kişiler kalabalık ortamda maske takmalı” dedi.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, risk grubundakilerin hatırlatma aşılarını olması gerektiğini söyledi.

Koca, ''Aralık ayında Kovid-19 vakalarında artış olabilir, tedirgin olmaya gerek yok'' dedi.

Bakan Koca, hekimlerin özel hastanelerde ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi ile ilgili de konuşan Bakan Koca, “Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak” dedi. (DHA)