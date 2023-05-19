Şahan Gökbakar'ın Millet İttifakı'na eleştirileri Enver Aysever'i rahatsız etti. Aysever gibiler dikkate alındığı için sonuç bu

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur 28 Mayıs’ta gerçekleşecek. Komedyen Şahan Gökbakar ve gazeteci Enver Aysever, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu tartışması üzerinden birbirlerine girdi.

Gökbakar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya hesabından eleştirdi. Gökbakar'ın kullandığı dili eleştiren Aysever ise paylaşımı alıntılayarak "Arkadaşınla mı konuşuyorsun Şahan?" dedi.

"BIRAK ARTIK KAĞITTAN CÜMLELER OKUMAYI"

Gökbakar Kılıçdaroğlu’nun eleştirdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir kere kağıttan okuma işini bir kenara bırak. Bu söylediklerini ilk turdan önce söyleyecektin. Senin videona terörist montajlayıp mitinginde oynatan iktidara aynı bu şekilde defalarca söyleyecektin. Teröristle kim işbirliği yapiyor, ne diyorsunuz siz diyecektin! Şimdi yapman gereken, hemen bakanlarını açıkla. HEMEN! 10milyon üstü sığınmacıyı yollayacak adamı iç işleri bakanı olarak açıkla. Kim olmalı çok belli... Açlıktan, yoksulluktan kırılan bu halkı ve bu bitmiş ekonomiyi konuş. Nasıl toparlanacak, bu ülkenin değerli ve YENİ! isimlerini açıkla. Kriz kapıda. Adalet ve Eğitimi kim toparlayacak isim ver... Bırak artık kağıttan jenerik cümleler okumayı! İsim ver, takımını açıkla ve harekete geç!"

AYSEVER: SOSYAL MEDYA GÜCÜNE KAPILMAYIN

Aysever ise Gökbakar'ın bu sözlerini alıntılayıp "Arkadaşınızla mı konuşuyorsunuz Şahan? Talimat veren bu dil, bu şımarıklık, son günlerde biraz siyasal meselelere merak sardınız diye, yaşça sizden büyük ve belki gelecek hafta cumhurbaşkanı olacak, milyonları temsil eden birine böyle seslenme hakkını, haddini verir mi? İçtenlikle laubalilik arasında ince çizgi vardır, size dost tavsiyemdir; sosyal medya gücüne, popüler kültür ününe kapılmayın." şeklinde cevap verirken Gökbakar'dan üst üste 2 paylaşım daha geldi.

GÖKBAKAR: KÜFÜR ETTİRECEN

Tartışma sosyal medyada gündem olurken Gökbakar tartışmanın dozunu artırdı ve bir paylaşım daha yaparak "Yaaaaa hadiiiii enveeeer hadiiiiii...küfür ettirecen kendine bos yere... Dost tavsiyesiymiş... hadeee!!" ve "KENDINIZE GELIN ARTIK" sözlerini kullandı.

AYSEVER GÖKBAKAR’IN ERDOĞAN İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Enver Aysever, bunun üzerine Şahan Gökbakar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak; "Hesabınızda kendinizi tanıttığınız yerde “insan”, “baba”, “komedyen” yazmışsınız. Çocuğunuzla mutlu ve sağlıklı yaşam dilerim. Güzel bir mirasınız olur umarım. Dostlukla." yazısını paylaştı.

ŞAHAN: ZAVALLI ENVER

Şahan Gökbakar bu sefer Enver Aysever'e:

"Aklınca belden aşağı vuruyosun değil mi? Zavallı enver... Hazır senin gibi bir yandaş trol de bu resmi paylasmışken yazayım. Benim, önümüzdeki dönemlerde de Cumhurbaskanları ile fotografim olacaktır. Sn. Erdoganla da bir iki defa bir araya geldim ve fotoğrafım var. Her fotoğraf çektirdigim siyasetciyle siyasi görüşümün ayni olmasi mi gerekli? Makam ziyareti ettigim bir liderinin, her yaptigi siyaseti tamamen onaylamam mi gerekli? 24 yasinda unlu oldum, 42 yasındayim devleti hep Sn.Erdogan yonetti, daha fazla bile fotografim olabilirdi... Bu beni yalama mi yapar? Enver senle ben çok farkliyiz. O yuzden herkesi kendin gibi yalama zannettme...Tv ekranlarindan bana hakaretler yagdirip, buradan dostluk geyikleri yapma.Ailemle de ilgili bir daha agzini acma. Çoluguma çocuguma seninkinden cok daha güzel, haysiyetli ve onurlu bir soyad, sevgi ve gurur dolu bir miras birakacagimi dusunuyorum. Hadi bak isine CHP trolu!"