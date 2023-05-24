Şahan Gökbakar'dan 'paramı vermedi' diyen oyuncuya çarpıcı yanıt. 'Yalan ve iftira kötüdür aslan kardeşim'

Yarattığı Recep İvedik karakterini sinemaya taşıyan ve gişe rekortmeni filmlere imza atan Şahan Gökbakar son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden siyasi polemiklere girmiş ve gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çekmişti.

Yaptığı paylaşımlarla sadece beğeni değil aynı zamanda tepki de toplayan Şahan Gökbakar hakkında oyuncu Mehmet Önder bir iddiada bulunmuş ve oynadığı filmden parasını alamadığını söylemişti.

Önder iddiasını şu sözlerle dile getirmişti:

"Bak Şahan, seninle aynı filmde oynadık, kardeşin yönetmendi, senin dışında kimse parasını alamadı, bilmiyorsun zannedip sana söyledim meğer emekçilerin hakkını sen ve kardeşin yiyormuşsunuz, burada namuslu vatansever pozu kesme, senin ne olduğunu anlatsam insan içine çıkamazsın"

ŞAHAN'DAN YANIT GELDİ

Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları araştıran ve yine bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Şahan Gökbakar şunları söyledi:

"Yapımcılığını gerçekleştirdiğim hiçbir filmde adı geçen şahıs yer almamıştır.

Recep 3 filminde tiyatro sahnesinde oynayan bir kişiymiş kendisi.

Serinin ilk 3 filminin yapımcısı Faruk Aksoy'dur. Ödemeler yapımcının sorumluluğudur.

Zaten o şahıs 2010 yılında yapım şirketiyle itilafa düşmüş ve bu olay basına da yansımıştır.

13 sene önce yaşadığı bu olayı bugün benimle ilişkilendirmesi çok ilginç.

Eğer gerçekten alamadıysa parasını inşallah geç de olsa alır.

Yalan ve iftira kötüdür aslan kardeşim"