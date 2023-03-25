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Tuğçe Tayfur'dan evlilik açıklaması. Sahneleri bırakıp tesettüre girmişti 

Sahneleri bırakıp tesettüre giren Tuğçe Tayfur, nişanlısı Burak Kalfa ile Ortaköy’de bir mekanda sahura davetliydi. Tayfur restoran çıkışında evlilikle ilgili soruları yanıtladı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 11:47
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Sahneleri bırakıp tesettüre girmişti! Tuğçe Tayfur'dan evlilik açıklaması

Tuğçe Tayfur'dan evlilik açıklaması. Sahneleri bırakıp tesettüre girmişti 
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Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, önceki gece sevgilisi Burak Kalfa ile Kaytan Lounge’da görüntülendi. Tayfur çıkışta “Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. İlk sahuru burada yapmıştık geçen sene. Biz burada tanıştık” dedi.

Tuğçe Tayfur, evlilikle ilgili “Evet, evliliğe dair düşüncelerimiz mevcut. Önümüzdeki yazı atlattıktan sonra kış aylarına doğru bir evlilik düşünüyoruz. Allah’ın izniyle her şey yolunda.” diye konuştu. 

"ŞU ANDA GEÇİŞ SÜRECİNDEYİM"

Kıyafetiyle dikkat çeken Tuğçe Tayfur, “Şu anda geçiş sürecindeyim. Bu görünüşe tesettür dememek lazım. Şu an bu kadar yapabiliyorum. Dini daha iyi öğrenmeye çalışıyorum. Kitaplar okuyorum” dedi.

SAHNELERİ DE BIRAKMIŞTI

Tuğçe Tayfur, geçen aylarda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını açıklamıştı:

"Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşımdan beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyosunuz. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi güldüm, yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi manüplasyona uğradım. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım. En büyük gurunım babamın şarkılarını söylemek oldu sizlerle hep beraber. Ama ben artık sahne almak istemiyorum. Bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra neler yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar benimle birlikte şarkıları göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışının bekliyorum."
 

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