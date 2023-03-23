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Tuğçe Tayfıur'dan tesettür açıklaması. Başörtüsü pozları olay olmuştu

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ve oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, "Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" diyerek, sahneleri bıraktığını duyurmuştu. Instagram'da yayınladığı son pozları sonrası hakkında "tesettüre girdi" haberleri çıkan 35 yaşındaki müzisyen, kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:08
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Başörtüsü pozları olay olmuştu. Tuğçe Tayfıur'dan tesettür açıklaması.

Tuğçe Tayfıur'dan tesettür açıklaması. Başörtüsü pozları olay olmuştu
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Maneviyata yöneldiğini söyleyerek sahne kariyerini bitiren Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından tesettürlü pozlarını paylaştı. Fotoğrafları kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Tayfur, tesettüre girdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "İslam dinine göre tesettür ve örtünmek bu değil. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının" ifadelerini kullandı.

"TESETTÜRE GİRMEDİM"

Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur, "İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. Ağzımdan hiç öyle bir laf çıkmadı ki. Sadece kendi Instagram sayfamda her Instagram'ı olan gibi günlük fotoğraflarımı paylaşıyorum. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil. Örtünmek bu değil. Ama dinimiz hoşgörü dini. Ben kendi nefsimle mücadele ediyorum yoksa herkes gibi ben de farkındayım örtünmenin bu olmadığının. Allah en doğru şekilde yapmayı nasip etsin" dedi.

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